«Siamo ancora senza parole, mai visto nulla del genere». È Marco Pavanello, 40 anni di Castelfranco Veneto, ex tronista di Uomini e Donne a raccontare al Gazzettino la disavventura che avrebbe vissuto ieri sera, sabato 10 settembre, insieme all'amico Mauro Marin, 42 anni, vincitore del Grande Fratello 10. Anche lui di Castelfranco Veneto. Al ritorno da una serata a Campolongo Maggiore, in località Santa Maria, un uomo si sarabbe scagliato contro i due ragazzi che si trovavano in macchina, prendendo a calci e pugni il veicolo. E mandando in frantumi il parabrezza.

L'aggressione fuori dal bar a Dolo

«Tornavamo da un evento a Campolongo Maggiore, località Santa Maria - continua Pavanello - ospiti di un programma televisivo. Verso le 21.30 ci siamo messi in macchina per tornare indietro, guidava Mauro. Lui ora si occupa del salumificio di famiglia e doveva consegnare dell'affettato in un bar di Dolo. Così verso le 22.30 abbiamo fatto tappa nel comune del veneziano. Siamo passati nel centro del paese, dove c'era una transenna lasciata aperta. Abbiamo pensato che si potesse passare con l'auto e siamo entrati. Arrivati all'altezza di un bar, è uscito un uomo, forse un cameriere che si è messo davanti alla macchina dicendo che non potevamo passare. Mauro si è scusato e gli ha detto che saremmo tornati indietro».

Poi, secondo il racconto dell'ex tronista, sarebbe avvenuto l'imprevedibile. «L'uomo è andato fuori di sé e ha iniziato a prendere a calci e pugni la nostra automobile. Ha rotto il parabrezza e spaccato mezzo faro. Ha iniziato a dire 'Voi avete fatto tv e pensate di poter fare quello che volete'. Noi siamo scesi dall'auto ma lui non ragionava. Poi sono uscite delle persone dal bar e lo hanno portato dentro e qualcuno ha chiamato i carabinieri».

Conclude Pavanello: «I carabinieri hanno redatto il verbale e ora Mauro è in attesa domani di sporgere denuncia».