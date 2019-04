L'ovovia era stata inaugurata nel novembre 2013, oltre cinque anni dopo l'apertura del ponte «Della Costituzione» che collega piazzale Roma alla stazione di Santa Lucia.



Oltre alle difficoltà tecniche e ai guasti - nel maggio 2015 due turisti americani erano rimasti bloccati per alcuni minuti sotto il sole - la sua realizzazione era costata oltre due milioni di euro, ragione che aveva portato all'indagine della magistratura contabile. Il costo per smontarla è già stato stimato in circa 40 mila euro. Per il trasporto dei disabili tra piazzale Roma e la stazione, il Comune ha deciso che potranno usare il vaporetto gratuitamente.

Sabato 6 Aprile 2019, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 15:44

