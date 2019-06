Venezia, scontro tra nave da crociera e battello nel canale della Giudecca. Persone cadute in acqua, ci sono feriti

Scontro tra una nave da crociera e il lancione turistico Michelangelo questa mattina, 2 giugno, nel canale della Giudecca a Venezia. Danni agli scafi, alcune persone nell'impatto sono cadute dalla passerella del lancione in acqua, quattro i feriti per adesso trasportati in ospedale. Tanta paura per i passeggeri della nave travolta, che sono usciti in tutta fretta, e per tutti quelli che si trovanvano sulla banchina e hanno assistito all'impatto.





Ci sono almeno 5 feriti, tra i passeggeri del battello turistico contro il quale si è scontrata stamane nel porto di Venezia una nave della compagnia 'Msc'. Altri due sono stati portati a loro volta in ospedale a scopo precauzionale. Non si conosce ancora la nazionalità dei contusi. Dei feriti, 4 erano a bordo del battello e uno nella nave da crociera.



COSA E' SUCCESSO

La grande nave Msc stava transitando nel canale della Giudecca trainata da due rimorchiatori, qualcosa però è andato storto, i rimorchiatori non sono riusciti a governare lo scarrocciamento della nave da crociera che si è diretta verso la riva, dove era ormeggiata la Michelangelo. Lo scontro con la banchina e con la nave è stato inevitabile.



LE POSSIBILI CAUSE

Sono due le ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti sulle possibili cause dell'incidente di questa mattina che ha visto coinvolta la nave da crociera Msc Opera nel canale della Giudecca, a Venezia. Secondo la versione formulata dai Vigili del Fuoco, la nave avrebbe urtato il barcone turistico e sarebbe andata a sbattere poi contro la banchina di San Basilio a causa della rottura del cavo di traino del rimorchiatore. Un'altra ipotesi al vaglio è che si sia verificato un danno alla meccanica della nave e il rimorchiatore, nel tentativo di correggere la rotta, abbia procurato la rottura del cavo di traino. Nel frattempo in rete stanno diventando virali i video girati da chi si trovava nei pressi dell'area.



Domenica 2 Giugno 2019

VENEZIA -