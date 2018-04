Venezia, installati i tornelli per deviare i turisti. «Attivi per il Ponte del 1° maggio»

I primi tornelli in metallo che serviranno da questo week end per fermare e deviare i turisti nel caso di eccessivo afflusso sono stati installati oggi pomeriggio a Venezia. I tornelli - uno vicino al Ponte di Calatrava, l'altro all'imbocco di lista di Spagna - daranno sempre via libera ai residenti, si chiuderanno invece per i turisti diretti a San Marco o Rialto, che verranno deviati su itinerari alternativi. Il blocco scatterà per il ponte del Primo Maggio.

I primi filtri saranno attivati già in terraferma. Quando i parcheggi per le auto a piazzale Roma e al Tronchetto saranno pieni, il ponte della Libertà verrà temporaneamente chiuso. L'altro blocco sarà per i pedoni che dal Ponte di Calatrava (o della Costituzione) vogliano raggiungere la direttrice più conosciuta di Lista di Spagna, passando davanti alla stazione di Santa Lucia. In caso di calca, i turisti saranno deviati lungo il Ponte degli Scalzi (davanti alla stazione) e qui indirizzati verso il percorso di San Polo e Rialto, o ancora più al largo, per Santa Margherita e l'Accademia.

Venerdì 27 Aprile 2018, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 20:23

A seconda di quanto turisti arriveranno saranno istituite deviazioni obbligatorie attraverso l'apertura e chiusura dei tornelli.Il posizionamento delle barriere è stato controllato passo passo dagli agenti della polizia locale. L'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro entrerà in vigore da sabato, autorizzando il Comando di polizia locale a mettere in atto una serie di opzioni a seconda di come sarà il flusso di turisti da piazzale Roma o dagli altri punti di accesso.Ci saranno aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali social e web. Alcuni itinerari particolari saranno dedicati ai residenti e ai possessori di Carta Venezia. Dal Comune spiegano che potrebbero essere deviati gli itinerari anche a Cannaregio e nella porzione del sestiere di Castello limitrofa a San Giovanni e Paolo. Le alternative: San Rocco, Frari, San Polo, Sant'Aponal, Rialto e Santa Margherita, San Barnaba, Accademia Santo Stefano, San Maurizio, Calle larga XXII marzo, San Moisè, San Marco.