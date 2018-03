Vent'anni ai rapinatori milanesi: musica napoletana e Gomorra prima dei colpi

Venerdì 9 Marzo 2018, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 15:53

Affascinati dalla serie tv Gomorra, prima di uno dei loro colpi si caricavano ascoltando musica neomelodica napoletana, pur non avendo alcuna origine partenopea. Colpi che venivano messi a segno facendo irruzione nei vari istituti di credito con lo stesso copione: indossando maschere di lattice, armi in pugno, giubbotti antiproiettile sotto gli abiti per poi fuggire a bordo di moto di grossa cilindrata rubate. Per questo oggi Jari Viotti, il capo della 'Banda della Mascherà è stato condannato a Milano a 20 anni di carcere con rito abbreviato, suo fratello Claudio a 3 anni e 2 mesi e il loro complice Davide Graziano a 10 anni e 8 mesi. Il primo è ritenuto anche responsabile del tentato omicidio di un carabiniere che per avere intimato l'alt venne ferito nel 2015 con sei colpi.Le rapine al centro dell'indagine del pm Luigi Luzi sono 25 - a Claudio Viotti ne è stata contestata una - e sarebbero avvenute dalla fine del 2014 in banche e negozi dell'hinterland a nord del capoluogo lombardo: 200 mila euro il bottino. Le difese dei tre ricorreranno contro la sentenza del gup Alfonsa Ferraro.