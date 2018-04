Ventenne inglese denuncia: «Sono stata molestata da tre uomini». Giallo a Rimini

Incubo per una ragazza di vent'anni inglese, studentessa in vacanza con un gruppo di altri duemila connazionali della sua stessa età: la giovane ha raccontato alla polizia di essere stata avvicinata da tre uomini e di essere stata molestata, mentre si trovava nel giardino di un hotel in disuso.



Accade a Rimini: il racconto della ventenne risale alla mezzanotte di ieri a Rivazzurra. Verso le 5 del mattino, la ragazza sarebbe poi stata accompagnata da un'amica all'ospedale Infermi dove, ancora alterata dall'alcol, ha raccontato la vicenda al personale sanitario. I medici non hanno trovato né segni di violenza né di rapporti sessuali, ma hanno messo a referto uno stato di alterazione dovuto all'alcol. Dal Pronto soccorso è partita immediatamente una segnalazione alla polizia che, coordinata dal pm Davide Ercolani, ha avviato un'indagine per violenza sessuale per chiarire i fatti.



Gli inquirenti stanno lavorando per stabilire cosa sia successo alla giovane nella mezzora in cui ha lasciato l'hotel da sola per andare a ballare, facendo invece poi ritorno in camera convinta di essere stata molestata da uno sconosciuto. La ragazza, infatti, prima di entrare nel locale notturno si sarebbe diretta verso uno edificio abbandonato e chiuso con una recinzione per appartarsi per un bisogno fisiologico. Mentre si trovava accovacciata a terra sarebbe stata avvicinata da tre uomini incappucciati e uno l'avrebbe palpeggiata. Poi, impaurita, avrebbe fatto ritorno in albergo.



L'indagine è alle fasi iniziali: è possibile che la Polizia acquisisca i filmati di alcune telecamere di sorveglianza. Intanto la turista inglese, come da programma, è ripartita in giornata per rientrare a casa. Nella camera d'hotel dove ha soggiornato la polizia ha trovato diverse bottiglie di gin vuote. Il dirigente della squadra mobile della Questura di Rimini ha informato dell'accaduto, come da prassi, l'ambasciata inglese.

