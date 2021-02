Bambina di 7 anni scompare durante una passeggiata in montagna con mamma e papà: ritrovata

Ventimiglia, è stata ritrovata poco fa la bambina di 7 anni scomparsa scomparsa durante una passeggiata sul monte Pozzo mentre era con mamma e papà e altri amici. Della piccola si erano perse le tracce sulle alture di Bevera intorno alle 18.

La bambina era stata persa di vista mentre stava scendendo da monte Pozzo assieme ai genitori e ad altre persone: forse ha imboccato un altro sentiero, giunta a un bivio.

Le ricerche

Alle ricerche hanno preso parte i vigili del fuoco, con squadre della protezione civile e i cinofili ed è stato allertato anche il soccorso alpino.

Il pranzo in cima al monte

Secondo una prima ricostruzione, la famiglia, che abiterebbe nelle vicinanze, riporta il sito riviera24.it, dopo aver pranzato in cima a monte Pozzo si sarebbe incamminata nel pomeriggio per scendere a valle. Una volta raggiunte le auto parcheggiate, tuttavia, mamma e papà della piccola si sono accorti che la bambina non era con loro e hanno lanciato l'allarme. Poco fa, fortunatamente, il ritrovamento della piccola.

