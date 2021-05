Ventimiglia, migrante pestato in strada da tre giovani con tubi e bastoni: il video choc sui social

Ventimiglia, pestaggio choc ieri pomeriggio nel pieno centro: un migrante tra i 30 e i 40 anni è stato aggredito a colpi di spranga da tre persone. L'episodio avvenuto nel cuore della città a pochi metri dalla sede del comune, della polizia di frontiera. Sul caso è stato diffuso un video tramite il social network nel quale si vede il giovane prima cerchiato da 3 persone e poi aggredito, picchiato anche mentre si trovava a terra a calci e pugni. La Polizia di Stato di Imperia ha poi rintracciato e denunciato a piede libero le tre persone responsabili dell’aggressione.

Ancora non sono chiare le circostanze della vicenda: dalle prime testimonianze l'aggressione sarebbe avvenuta dopo un diverbio all'interno di un supermercato. Pare dietro ci sia un furto o una molestia, anche se non ci sono ancora fonti ufficiali.

Il migrante è stato trasportato presso l’Ospedale di Bordighera dal quale è stato dimesso con 10 giorni di prognosi per lesioni e, successivamente, è stato condotto presso il Commissariato di Ventimiglia, per procedere ai provvedimenti amministrativi del caso.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha sequestrato le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli aggressori. In un video che è stato diffuso sui social si notano i momenti salienti dell’attacco all’abusivo da parte di un uomo armato di bastone e un altro che sembra brandire un tubo oltre a una terza persona a mani nude. Una donna urla «lo ammazzano». Poi i tre vengono portati via da altri uomini.