Ventimiglia, treno cisterna deraglia in stazione: non ci sono feriti

​Ventimiglia, un treno cisterna diretto in Francia stamani è deragliato in stazione: non ci sono feriti. Un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, è infatti deragliato verso le 6.30 alla stazione di Ventimiglia. Si tratta dell'ultimo vagone di un treno merci diretto verso la Francia.

Forse problemi ad uno scambio

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente, che potrebbero essere legate a problemi con lo scambio. La linea resterà bloccata alcune ore, perché è stata tolta l'alimentazione elettrica per consentire gli interventi nella zona dell'incidente. È stato istituito un servizio di bus navetta, da e per Mentone, per i treni diretti in Francia.

Ultimo aggiornamento: 08:51

