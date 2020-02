Forte vento a Roma, albero cade al Policlinico Umberto I: ferito lievemente un passante

Raffiche di vento stanno colpendo in queste ore Roma, come il resto d'Italia. Molti i disagi creati alle persone. L'episodio più grave, sinora, a uno degli ingressi del policlinico Umberto I di Roma dove un albero è caduto colpendo una persona. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando che è accaduto in Via del Policlinico all'altezza dell'ingresso del pronto soccorso. Il platano ha colpito con le fronde un passante che è stato estratta dai pompieri e affidata alle cure mediche.

Maltempo, vento record da Pescara a Milano: alberi crollati, piste da sci chiuse

A rimanere ferito dalla caduta dell'albero è stato un 51enne originario della provincia di Grosseto che stava camminando in strada. Secondo quanto si è appreso la caduta dell'albero è stata attutita dalla recinzione di cinta dell'ospedale e l'uomo è stato colpito dalla chioma. Sul posto i carabinieri della compagnia Centro. L'uomo è cosciente e si trova in osservazione.

Pescara, il vento abbatte albero: colpita un'auto. Ferito il conducente

Emergenza in tutto il Lazio. Tutta la regione è spazzata da forti venti di tramontana. La situazione più critica nel Viterbese, a Nepi, colpita da una tromba d'aria nel tardo pomeriggio. Almeno una decina di alberi che sono caduti a terra a causa del forte vento e della pioggia. In un caso è stata colpita una macchina che transitava in quel momento ed è andata quasi distrutta, ma il condecente non ha riportato conseguenze. In alcuni casi come ad Umiltà un pianta ha interrotto la circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA