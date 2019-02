Sperona l'auto e dà fuoco all'ex, l'uomo ammette: «Colpito da un raptus». La donna ha ustioni sul 45% del corpo

Martedì 5 Febbraio 2019, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2019 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Si è difeso così durante l'interrogatorio, il 50enne diche ieri mattina. Durante l'interrogatorio, avvenuto di fronte al suo difensore, avvocato Enrico Faragona, D'Uonno ha ammesso di essere stato colpito da raptus. Attualmente l'ex guardia giurata, che questa mattina si è costituita in questura a Novara, si trova in cella.. Ha ustioni sul 45% del corpo. Le ustioni, di cui il 10% sono di terzo grado, interessano il volto, il collo, il dorso e le gambe. Intubata a Vercelli la donna è stata successivamente trasferita al Cto di Torino dove è ora ricoverata. I due si erano lasciati da tempo. Secondo quanto si apprende, la donna aveva già denunciato l'ex compagno per minacce.Intanto decine di persone hanno partecipato questa sera alla fiaccolata in segno di solidarietà nei confronti della donna, ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino; il corteo, organizzato da alcuni membri del gruppo Facebook «Sei di Vercelli se» ha percorso la via principale di Vercelli per concludersi in piazza Cavour. Presenti trae autorità la sindaca Maura Forte, il presidente della provincia Carlo Riva Vercellotti, l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo.