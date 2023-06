Vercelli, tenta di rapire neonata in chiesa sotto gli occhi della madre: i passanti chiamano la polizia

Ha tentato di portare via a una madre la figlia neonata di soli cinque mesi, sostenendo che quella fosse la sua bambina. La polizia di Vercelli ha bloccato una giovane donna e l'ha denunciata per tentata sottrazione di persone incapaci. L'episodio è avvenuto in una chiesa del centro cittadino: la madre, seduta sui banchi, è stata avvicinata dalla giovane, che ha cercato più volte di impossessarsi del passeggino.

Cosa è successo

Vista l'insistenza, la mamma si è allontanata dalla chiesa e, uscendo dall'edificio, ha chiesto aiuto ai passanti. La polizia, una volta giunta sul posto, ha iniziato a cercare la giovane, che nel frattempo si era allontanata dalla chiesa; gli agenti l'hanno trovata poco distante grazie alla descrizione della madre, che, una volta tranquillizzata, aveva fornito informazioni utili all'individuazione della donna.