Vercelli, uomo cade da 12 metri: gravissimo. Ferita la donna in casa con lui

A Vercelli un uomo di 45 anni è precipitato da un'altezza di 12 metri ed ora è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale per le lesioni riportate nella caduta. L'uomo è di origine straniera, la donna che era in casa con lui, un'italiana di 26 anni, presenta invece ferite da codice verde. Sul posto oltre ai sanitari del 118, le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

