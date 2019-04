Carrefour richiama un lotto di tranci di verdesca congelate Panapesca per eccesso di mercurio oltre i limiti di legge. Il numero di lotto in questione è RN17 e la data di scadenza 30/07/2020. Il prodotto è stato venduto sfuso tra il 31/01/2019 e il 29/03/2019.



I tranci di verdesca sono stati prodotti da Panapesca Spa nello stabilimento di via Mazzini 31, nel comune di Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia.

Si pregano i consumatori che avessero acquistato il prodotto (venduto in modalità self service) – si legge nella nota di Carrefour – di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita dove sarà sostituito

. Per informazioni si può contattare Panapesca all’indirizzo mail controlloqualita@panapesca.it .

Mercoledì 10 Aprile 2019, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 14:00

