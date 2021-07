Crolla il tetto di una vecchia ghiacciaia mentre giocano: morti due bambini, altri due sono feriti

Tragedia oggi in Veneto. Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaedo, in provincia di Verona. Sul posto i vigili del fuoco, il Suem e i Carabinieri.

La tragedia è accaduta nei pressi di Malga Preta. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16. Secondo quanto si è appreso, i quattro bimbi, che potrebbero avere circa 10 anni, stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto: come detto due bambini hanno perso la vita, due sono rimasti feriti.