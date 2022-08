Verona-Napoli, avviso Dazn ai tifosi: «Se avete problemi, ecco la soluzione»

Continuano le lamentele dei tifosi di mezza Italia per i problemi di trasmissione che la piattaforma Dazn ha dovuto registrare nelle ultime ore. L'emittente ha però voluto avvisare i tifosi di Verona e Napoli di una soluzione in caso di disservizi: «Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail “Importante: come vedere Hellas Verona – Napoli”» si legge dai canali social. La mail è stata inviata dalla piattaforma all’indirizzo di posta elettronica associato a ogni account Dazn, con un link da seguire per provare a risolvere i problemi di trasmissione.

