Verona, soffocata dall'amante 72enne e legata al termosifone: lei voleva rivelare tutto

Un omicidio motivato da ragioni sentimentali: è a questa convinzione che è giunta la squadra mobile di Verona in relazione al ritrovamento il 4 giugno scorso del cadavere di una donna con un laccio al collo legato al termosifone. La notizia del decesso, in un appartamento in via Unità d'Italia, non era stata diffusa alla stampa. L'assassino è stato ora arrestato. Gli investigatori hanno escluso fin da subito l'ipotesi di un suicidio.



Gli investigatori hanno escluso fin da subito l'ipotesi di un suicidio poco credibile alla luce della scena del crimine. Le risultanze delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal Sostituto Procuratore Beatrice Zanotti della Procura di Verona, hanno dato conferma all'ipotesi dell'omicidio.



Dopo la scoperta dell'omicidio gli investigatori hanno appurato che Di Salvo, che ha 72 anni e non 70 come appreso in un primo tempo, si era fatto ricoverare in ospedale per un malore. A inchiodarlo sono state le tracce del suo dna sulla corda usata per uccidere l'anziana. Alla squadra mobile l'uomo, arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale, ha reso piena confessione, spiegando che la coppia avrebbe litigato prima del delitto perchè la vittima voleva che la relazione fosse alla luce del sole. Ne sarebbe nato un diverbio acceso nel corso del quale l'anziana lo avrebbe insultato e l'uomo, sposato e padre di due figli, avrebbe reagito strangolandola e poi simulando il suicidio. Di Salvo al momento è piantonato in ospedale in attesa di essere condotto nel carcere di Montorio.(A

Venerdì 15 Giugno 2018, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 13:24

