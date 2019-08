Verona, ubriaco alla guida chiama i genitori ma la polizia trova in stato di ebbrezza anche il padre

Venerdì 16 Agosto 2019, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso dei servizi predisposti a Ferragosto, finalizzati al contrasto alla guida in stato di ebrezza, è stato fermato dalla polizia stradale di Verona un 36enne trovato positivo all’etilometro. Per poter rientrare a casa ed evitare che la sua autovettura Golf venisse rimossa dalla provinciale 11 che percorreva al momento del controllo, l’uomo ha chiamato i suoi genitori che sono arrivati dopo alcuni minuti. Il padre, pur consapevole di essere atteso dalla polizia stradale per l’affidamento dell’auto del figlio, si è presentato alla guida della sua macchina in visibile stato di ebrezza. Sottoposto al controllo è risultato positivo all’etilometro con un valore quasi doppio rispetto al consentito venendo così denunciato oltre a subire (come il figlio) il ritiro della patente. Alla fine i due sono rientrati con la madre del ragazzo che aveva accompagnato il marito e che è risultata l’unica sobria.«Il problema principale per la sicurezza stradale è la mancanza di consapevolezza di troppi circa i rischi che derivano dal fatto di guidare dopo aver bevuto o usando il cellulare. Troppi sono convinti che qualche bicchiere non incida sulle loro capacità e lo dimostra il fatto che pur sapendo di essere atteso dalla polizia stradale, il 63enne denunciato, si è presentato alla guida con un tasso alcolemico di quasi 1, quando il limite massimo è pari a 0,5», ha commentato il dirigente della polizia stradale scaligera, Girolamo Lacquaniti.