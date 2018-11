Veterinario incornato e ucciso dal toro. Paolo Casarin, padre di 4 figli con l'amore per gli animali

Martedì 20 Novembre 2018, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 12:37

aveva 52 anni, era padre di 4 figli e aveva fondato il poliambulatorio veterinario di Belluno: è morto incornato ripetutamente da un toro, che lo ha sbalzato per 30 metri, denudandolo e lacerandogli addome e petto. Lo racconta il quotidiano Il Gazzettino, che spiega che il toro stava cercando di difendere il vitellino che il dottor Casarin aveva appena fatto nascere.Casarin, racconta Il Gazzettino, amava quell’animale: lo coccolava, lo immortalava in video che faceva vedere agli amici, faceva avvicinare a lui i bambini. Ma proprio quell’animale lo ha ucciso: quando Paolo è stato trovato senza vita, il toro era ancora parecchio nervoso, così tanto che è servito l’intervento del veterinario della Asl che lo ha sedato.«Non ho udito nulla, nessun grido o richiesta di aiuto, ero dentro casa e quando sono uscita, purtroppo, era troppo tardi», ha raccontato la suocera, Annamaria Centenari, proprietaria dell’azienda agricola in cui Casarin teneva i bovini, una sua passione indipendente dal lavoro. «Sono arrivati subito ambulanza, elicottero, vigili del fuoco, ma non c’era nulla da fare: lui era morto, c’era sangue ovunque, sembrava che quella bestia gli avesse cavato il cuore».Quel toro fino a ieri non aveva mai dato problemi: sul suo eventuale abbattimento non è stata ancora presa una decisione. Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro e la salma di Paolo è a disposizione della magistratura. Chiusi nel dolore, nella casa di via dei Zattieri, la moglie Michela e i 4 figli minorenni, Agata, Damiano, Francesco e Marco, che hanno dai 9 ai 17 anni.