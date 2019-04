Martedì 2 Aprile 2019, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 13:04

C'è tempo finoi alle 12 del 12 aprile per presentare la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami, per l'arruolamento di 830 allievi marescialli presso la scuola ispettori e sovritendenti della Guardia di Finanza all'Aquila.In particolare sono previsti 768 allievi marescialli del contigente ordinario e 62 posti per allievi marescialli del contingente del mare.La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le 12 del 12 aprile 2019, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.