Giallo a Roma. Un 35enne è morto ieri dopo essere precipitato sulla rampa di un garage in via della Mendola, zona Cortina d'Ampezzo. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale medico del 118 che ha costatato il decesso dell'uomo. Sul caso sono in corso le indagini della polizia. A quanto si apprende, non è esclusa l'ipotesi del suicidio.