Ragazzo di 27 anni minaccia di lanciarsi dal viadotto Cerrano in A14: bloccato dalla Polizia

Ultimo aggiornamento: 20:21

E' stato bloccato e salvato dalla Polizia il ragazzo che voleva suicidarsi dal ponte della A14. Ildi 27 anni di Pianella (Pescara) minacciava di lanciarsi dal(Teramo) a 90 metri d’altezza. A segnalare l’episodio, alle 9,12, sono stati alcuni automobilisti che hanno visto l’uomo scavalcare la rete di protezione. Al momento l’autostrada è chiusa sul tratto Pescara-Ancona dell’, in direzione nord, al chilometro 364, all’altezza del viadotto del Cerrano, come annuncia sul suo sito Autostrade per l’Italia. Sul posto il 118 di Atri e la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e i carabinieri.Il ragazzo è arrivato sul posto con una. Sotto il viadotto i vigili del fuoco hanno montato due dispositivi di(Cuscino da salto pneumatico). Purtroppo, questi gonfiabili sono studiati per cadute da altezze massime di circa 20 metri. L'aspirantenon ha reso noti i motivi del gesto, anche perchè si rifiuta di parlare con i soccorritori.