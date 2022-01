Vacanze annullate causa Covid e quarantene? Come ottenere i rimborsi di voli, hotel e treni

Per queste vacanze pensavamo di poter lasciare il Covid fuori dalle porte di casa e tornare alla socialità e ai viaggi, ma così non è. Omicron corre velocissima e son sempre più gli italiani chiusi in casa per quarantena o positvità al virus. L'aumento esponenziale dei contagi fa cambiare gli scenari di inizio anno e tra Super Green Pass (per ristoranti, locali pubblici e hotel) sono moltissimi gli italiani costretti a dover annullare le

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati