Strage di giovani sulle strade, morti tre ragazzi in Calabria: altri due in Toscana

E due ragazzi sono in codice rosso a Genova. Una manovra azzardata, forse un colpo di sonno le cause dell'incidente avvenuto la notte scorsa in via Jori, a Brin ( Genova), con una Alfa Romeo finita contro un muro nei pressi del sottopasso. Dei quattro ragazzi a bordo, due sono usciti da soli, gli altri sono stati estratti dai vigili del fuoco intervenuti con due squadre. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale e il 118 che ha trasportato i ragazzi, due in codice rosso gli altri in giallo, negli ospedali Galliera e San Martino.

si verificato sulla Firenze -Pisa-Livorno, tra Montopoli (Pisa) e Santa Croce sull'Arno (Pisa), in direzione Firenze . Un 28enne e un 29enne di Empoli ( Firenze) ma residenti a Lastra a Signa ( Firenze) sono morti, intorno alle 5. I due uomini deceduti erano a bordo di una Polo che si è capovolta. Ferita e trasportata all'ospedale di Empoli una persona che viaggiava su una Golf. Illesa invece una famiglia di quattro persone, straniere, che si trovava su una Megane. Il conducente della Polo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia stradale, non avrebbe visto fermi, in corsia di marcia, la Golf che aveva tamponato la Megane. In corso i rilievi da parte della Polstrada. Sul posto è intervenuto anche personale del 118.