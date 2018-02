«Ucciditi con me»: la moglie rifiuta e lui muore carbonizzato nell'auto

Sabato 10 Febbraio 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2018 14:32

VICENZA - Una tragedia si è consumata questa mattina, sabato 10 febbraio, a Vicenza: i resti di unsono stati trovati a bordo di una. Quello che inizialmente sembrava un mistero si è risolto in poche ore con il più drammatico dei racconti: quello della moglie della vittima che ha spiegato agli inquirenti che l'uomo trovato morto era il marito, uscito di casa dopo averle chiesto di uccidersi con lui.Il veicolo era parcheggiato in prossimità di una strada bianca in mezzo ai campi nella zona di Sant'Agostino a Vicenza, in via Ponte del Quarelo, non distante dalle gallerie dell'autostrada A4 Serenissima. I primi ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di Vicenza. I vigili del fuoco una volta abbassate le fiamme si sono accorti della, al posto di guida.La vittima sarebbeche si sarebbe tolto la vita dopo aver appiccato il fuoco all'auto sulla quale si trovava. La testimonianza delladell'anziano, alla quale poco prima l'80enne aveva annunciato che si sarebbe tolto la vita, lasciano pochi dubbi sull'identità della vittima. La donna ha raccontato che il marito, il quale viveva uno stato di profondo disagio psichico dopo un incidente occorsogli due anni fa, ha cercato di convicerla ad uccidersi assieme. Al suo rifiuto, è uscito di casa - come faceva ogni mattina per svolgere piccole commissioni - ed è salito sulla sua auto sulla quale è stato poi trovato morto.Secondo i primi accertamenti, l'anziano potrebbe avere usato una tanica di benzina per appiccare il fuoco alla vettura, mentre si trovava al suo interno. C'è stata un'poi le fiamme hanno avvolto interamente l'auto. È stato una dare l'allarme, ma all'arrivo dei soccorsi per l'80enne non c'era più nulla da fare.