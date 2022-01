Vicenza, colpito da crisi ipoglicemica: 45enne cade dal balcone e muore di fronte alla compagna

Manuel Busato è morto il giorno di Capodanno cadendo dal terrazzo di casa in preda a una crisi ipoglicemica. Papà di una bimba di un anno e in attesa del secondo bambino, Manuel, classe 1976, fin da piccolo soffriva e di diabete. Il dramma è avvenuto a Marano Vicentino, in provincia di Vicenza, quando il pomeriggio del 1° gennaio 2022 il 45enne, operaio di una ditta metalmeccanica, descritto come una persona sempre con il sorriso, disponibile per tutti, ha avuto un importante calo di glicemia che lo ha portato in uno stato confusionale mentre era con la compagna Eleonora. Manuel ha perso l'equilibrio ed è prima caduto a terra e poi dal balcone del primo piano del palazzo. Un volo di alcuni metri che non gli ha dato scampo. I paramedici del Suem 118 intervenuti sul posto hanno tentato in tutti i modi a rianimarlo, invano, per la disperazione della compagna che ha assistito alle operazioni e che aveva tentato di prestargli un primo soccorso.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente mortale nel Casertano: la vittima è un imprenditore... UDINE Malore mentre cena al ristorante: morto il comandante dei carabinieri... LECCO Trovato morto Alessandro l'escursionista 21enne disperso sul...

Manuel Busato, chi era

Una tragedia per la famiglia ma anche per un'intera comunità. Busato infatti era molto conosciuto a Marano, anche per i molti anni passati a giocare nella squadra di calcio a 5 “Silva Marano”. Lavorava come operaio presso l'azienda “Esse2”,con sede nella zona industriale di Molina. «Il sindaco Marco Guzzonato e l’amministrazione comunale di Marano Vicentino esprimono profondo sgomento per la prematura scomparsa di Manuel Busato – è la nota diffusa dal Municipio – La comunità tutta, in queste ore durissime, abbraccia la compagna di Manuel con la loro amata figlia e con il loro amore che ancora deve arrivare, i genitori, la sorella, i parenti, i tanti amici e amiche». Gli amici intanto danno vita a una raccolta fondi per la compagna, per la primogenita e al secondo figlio che nascerà a luglio. «L'Amministrazione desidera, inoltre, segnalare la bella iniziativa solidale dei coscritti di Manuel, che stanno promuovendo una raccolta fondi per la sua famiglia».

Diabete, la terapia d'emergenza è spray: il glucagone contro le crisi di ipoglicemia

I funerali

Al momento non è ancora stata resa nota la data del funerale e massimo riserbo anche da parte delle forze dell’ordine, in ossequio alla nuova normativa che vieta la diffusione di notizie alla stampa senza previa autorizzazione della Procura della Repubblica.