Funzionari vanno per mettere la casa all'asta: trovano il proprietario mummificato

Giovedì 12 Aprile 2018, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 13 Aprile, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita, in avanzato stato di decomposizione, dai funzionari incaricati di verificare le condizioni della casa destinata all'asta. E' successo in provincia di Vicenza, contrada Molin Maso: si tratta di Walter Dal Zotto, che dalla morte della madre si era rinchiuso in casa. Nessuno l’aveva cercato negli ultimi otto mesi. Walter Dal Zotto è stato trovato steso sul divano di casa, probabilmente morto per cause naturali: sulla vicenda indagano i carabinieri.