Vicenza, ragazzo di 25 anni uccide i genitori a colpi di pistola: l'omicidio per ragioni economiche

Una coppia di coniugi è stata uccisa a colpi di pistola nel Vicentino, a Chiampo. Secondo le prime informazioni il responsabile dell'omicidio sarebbe il figlio 25enne che poi si è costituito.

La dinamica

L'omicidio, in base ai primi accertamento dei Carabinieri, è avvenuto ieri pomeriggio nell'abitazione di Chiampo dove i tre risiedevano. Dopo aver ucciso entrambi i genitori con un'arma da fuoco detenuta illegalmente, il 25enne è uscito di casa e ha vagato per ore con la sua auto, prima di costituirsi la notte scorsa ai Carabinieri di Vicenza. All'origine dell'accaduto vi potrebbero essere ragioni economiche: negli ultimi tempi erano frequenti le liti in famiglia proprio a causa dei soldi che il giovane pretendeva dai genitori.