Gli auguri di Vincenzo Salemme ai soldati italiani: «Grazie per quello che fate per la pace»

Giovedì 20 Dicembre 2018, 21:36

Vip del mondo della televisione, dello sport, del cinema, dello spettacolo tutti uniti da uno stesso intento inviare il loro augurio di buon Natale ai soldati che prestano servizio in Italia e a quelli che, attualmente si trovano in missione all’estero. Fiorello, Carlo Verdone, Cristina Parodi, Francesca Piccinini, J – AX, Giorgio Chiellini, Lorella Cuccarini, Danilo Gallinari, Rudy Zerbi, Veronica Maya, Miriam Sylla, Massimo Boldi, Christian De Sica, Amadeus, Luca Argentero, Gigi e Ros, Francesca Fialdini, Paolo Nespoli, Nicola Savino, Rossella Brescia, Gigio Donnarumma hanno inviato un messaggio di auguri natalizi ai militari dell’Esercito italiano in occasione delle festività. Ad essi si è unito anche Vincenzo Salemme il quale ha rivolto il suo augurio di buon Natale e buone feste alle donne e agli uomini in mimetica che si trovano in Patria e all’estero. “So che fate un lavoro difficile però so che lo fate con passione e con coraggio come bisognerebbe fare tutto nella vita – ha dichiarato l’attore napoletano - Vi sono vicino col cuore e spero di farvi fare qualche risata se vi arriva un mio film o quando tornate in Italia e passate per un teatro dove ci sono io. Vi dedico il titolo della mia commedia nuova Con tutto il cuore. Con tutto il cuore grazie per quello che fate per il nostro Paese e soprattutto quello che fate, sembra strano a dirsi, per la pace. Vi voglio bene”.