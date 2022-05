Vigile del fuoco ruba il telefono di un ventenne morto in un incidente: voleva fare un regalo alla figlia

Un gesto inqualificabile per il quale è anche arrivata una sentenza di condanna del Tribunale di Latina quello commesso da un ex vigile del fuoco che aveva rubato dalla scena di un incidente stradale il telefonino di una delle vittime per poi cancellare tutto il contenuto e regalarlo alla figlia. Ha sottratto il telefono di un giovane rimasto gravemente ferito e poi deceduto in ospedale dalla scena dell'incidente.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati