Incendio da Villa San Pietro, una paziente: «La corsia era invasa dal fumo, tutti urlavano spaventati»

«Quando l'infermiera mi ha detto che era divampato un incendio nell'ospedale e di rimanere in stanza ho avuto paura. Ho bagnato un asciugamano, l'ho messo davanti alla bocca e sono scappata giù. Nel corridoio non si vedeva nulla. Era tutto pieno di fumo». A raccontarlo è Elena, una paziente ricoverata in medicina d'urgenza dell'ospedale Villa San Pietro. «Ho visto scene di panico, le persone erano spaventatissime. Mi sono svegliata perché ho sentito che si fermava l'ossigeno della mia vicina di letto - ricorda -. Ho pensato al peggio. Poi ho visto che in realtà era andata via la luce. Dopo qualche minuto l'infermiera ci ha detto dell'incendio».

LEGGI ANCHE Notte di paura: trasferiti 400 pazienti