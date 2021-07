In ospedale per un intervento di routine, muore a 45 anni: «Entrata per un day-hospital, non è più uscita»

Doveva sottoporsi ad un intervento di routine, una isteroscopia, ma non si è più risvegliata. È morta così, a 45 anni, all'ospedale di Vimercate (Monza e Brianza), Yamileth Escobar, una commerciante residente a Usmate.

Il decesso sarebbe giunto per arresto cardiaco e i medici hanno tentato di rianimare la donna per oltre un'ora, ma non c'è stato nulla da fare. Già disposta l'autopsia, per provare a ricostruire con esattezza quanto accaduto,...

