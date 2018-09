Terrorismo, espulso un marocchino: aveva esultato per la strage di Barcellona

Un cittadino marocchino di 32 anni è stato espulso per motivi di sicurezza: è l'85esimo straniero espulso dall'inizio dell'anno. Lo rende noto il Viminale con una nota.



L'uomo, condannato per reati contro la persona, è stato sottoposto durante la detenzione ad attività di osservazione per aver esultato in occasione dell'attentato terroristico realizzato sulla Ramblas a Barcellona nell'agosto 2017. Dagli approfondimenti informativi svolti è emerso che il cittadino marocchino in diverse occasioni aveva auspicato anche il compimento di ulteriori simili attacchi, dando prova di una sua deriva radicale. Per tali motivi ne è stata decretata l'espulsione con accompagnamento alla frontiera; il 32enne è stato rimpatriato con volo da Milano Malpensa a Casablanca. Con tale rimpatrio, salgono a 322 le espulsioni eseguite dal gennaio 2015 ad oggi.

Lunedì 17 Settembre 2018, 22:43 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 22:55

