Vincenzo Rampello ucciso in piazza ad Agrigento, aveva 24 anni. Fermato il padre, agente di polizia

Agrigento, morto un giovanissimo. Il 24enne Vincenzo Gabriele Rampello è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco a Raffadali, nell'Agrigentino. L'omicidio è stato commesso in piazza Progresso. Sul posto sono stati trovati nove bossoli di una pistola. Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata.

È Gaetano Rampello, 57 anni, assistente capo coordinatore della polizia di Stato in servizio decimo reparto Mobile di Catania, l'uomo fermato dai carabinieri della compagnia di Agrigento per l'omicidio del figlio. L'uomo è stato fermato per omicidio dai carabinieri della compagnia di Agrigento, coordinati dal maggiore Marco La Rovere e dal capitano Alberto Giordano. Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio avrebbero avuto in piazza Progresso, a Raffadali, un'accesa discussione al culmine della quale il poliziotto avrebbe estratto la pistola d'ordinanza sparando diversi colpi contro il 24enne, uccidendolo. Poi, l'assistente capo coordinatore si è spostato su una panchina, dove si è seduto in attesa di un pullman di linea e dove è stato trovato e bloccato dai carabinieri.