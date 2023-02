Potrebbero esserci state altre pazienti-vittime di Stefano Maria Cogliati Dezza, lo psichiatra condannato per violenza sessuale a quattro anni e mezzo, con rito abbreviato. Il pm Alessia Natale, che ha coordinato le indagini sul caso di Claudia (il nome è di fantasia), la ragazza di 25 anni in cura per diversi disturbi e con la quale il medico aveva rapporti sessuali estremi e violenti, è al lavoro per verificare se, in passato, lo specialista abbia approfittato dello stato di soggezione e di dipendenza psicologica di altre assistite.

Intanto emerge un drammatico precedente: proprio la sorella di Claudia era in cura da Cogliati Dezza quando, nel 2007, si è suicidata. Una circostanza che aveva cambiato la vita della venticinquenne che, alcuni anni dopo, viene però indirizzata dai genitori dallo stesso medico e che oggi racconta di avere tentato pure lei il suicidio. Si legge negli atti che quando, nel 2019, la coppia torna a rivolgersi a Cogliati Dezza, all’epoca direttore di Villa Giuseppina, il medico si dice disponibile a prendere in cura Claudia, anzi assicura che «si sarebbe fatto perdonare per la morte drammatica dell’altra figlia».

ALTRE VITTIME

La procura e lo stesso gip che, nel febbraio dell’anno scorso, ha mandato ai domiciliari Cogliati Dezza, sospettano che il caso di Claudia non fosse isolato. Un elemento che, insieme alla possibilità che l’uomo facesse pressioni sulla sua fragile vittima per farla ritrattare, ha spinto il giudice a procedere all’arresto. Nell’ordinanza si parla di «carattere seriale, senza soluzione alcuna di continuità e di gravità sempre crescente delle condotte sessuali perpetrate da parte di Stefano Maria Cogliati Dezza». Il medico, 72 anni, viene descritto come un «soggetto incapace di controllare gli impulsi carnali, in quanto aventi il carattere di una vera e propria escalation di pratiche sempre più violente, mortificanti e lesive dell’altrui persona». Una circostanza che, per il gip, «induce a ritenere che vi sia pericolo concreto e attuale che tali comportamenti, qualora non interrotti con il presente provvedimento, si possano, invece, ripetere ed eventualmente anche aggravare, sia ai danni della parte offesa, sia soprattutto di ulteriori vittime».

RICERCA DI PRIVACY

Il fatto che il professionista fosse alla ricerca di un nuovo studio, per il giudice, è un ulteriore elemento di sospetto, nei confronti di un medico che non soltanto aveva rapporti sessuali con una paziente fragile, ma addirittura usava inaudita violenza contro di lei. «L’indagato, medico psichiatra operante in privato, non risulta avere, quantomeno di fatto, definitivamente cessato la propria attività professionale - scrive il giudice - Anzi, come riferito dallo stesso Cogliati Dezza alla parte offesa, già all’epoca dei fatti era in cerca di un nuovo studio dove, a suo dire, avere più privacy per lo svolgimento delle visite». Una «ricerca di sempre maggiore riservatezza» che, secondo il magistrato, «alla luce di quanto accaduto per mesi ai danni della paziente appare da valutare unicamente in senso sfavorevole alle esigenze psichiatriche dell’utenza dell’indagato». Nello stabilire la misura cautelare più adeguata, il giudice sottolinea che «malgrado lo stesso sia un soggetto perfettamente inserito nel tessuto sociale cittadino e non sia gravato da alcun pregiudizio o carico pendente, il tribunale è dell’avviso che occorra applicare a suo carico una misura coercitiva, che lo limiti anche fisicamente nelle proprie condotte».