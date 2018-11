Come in un film thriller, ma l'orrore è tutto vero. Una ragazza è rimasta segregata per due giorni in casa dall'ex che l'ha ripetutamente violentata. È però riuscita a far filtrare in strada da una finestra un bigliettino con la richiesta di aiuto, raccolto da passanti che hanno avvertito i carabinieri. È così che i militari di Corsico (Milano), hanno salvato la ragazza, sudamericana, e hanno arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia il suo ex, un peruviano poco più che ventenne.

Sabato 3 Novembre 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 10:40

