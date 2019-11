Finge di ordinare una pizza e chiama i carabinieri per sottrarsi alle botte del marito

Per sfuggire alle botte del marito ha fatto finta di ordinare al telefono una pizza e invece ha chiesto aiuto ai carabinieri. La donna subiva i maltrattamenti da tre anni, botte che non ha mai trovato al forza di denunciare. L'altra sera, l'ennesima aggressione. La quarantenne di Rimini per sottrarsi alla violenza del marito ha preso il telefono e ha chiamato i carabinieri. «Vorrei una pizza - ha detto al centralino - a questo indirizzo..».

Il militare intuisce che non si tratta di un errore, dall'altra parte c'è una donna con una voce tremante e impaurita, forse sta chiedendo aiuto. Così viene inviata una pattuglia a quell'indirizzo. I carabinieri si presentano a casa della coppia, l'appartamento è a soqquadro. L'uomo si è nascosto nel ripostiglio e tenta di lanciarsi dalla finestra del quarto piano, ma i carabinieri lo afferrano per le gambe.

La donna ha raccontato poi che subiva minacce e botte da anni ma non aveva mai trovato il coraggio di denunciare nemmeno quando era finita in ospedale con fratture e lividi. Il marito è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni.

