Santa Marinella, aggredisce la compagna in strada: volto tumefatto, naso rotto e morsi sulle braccia

La donna lo supplicava di smetterla, mentre l'uomo continuava a sferrarle pugni in volto preso da un raptus violento e inaudito. Le urla della giovane fotunatamente hanno raggiunto le vicine abitazioni a Santa Marinella da dove sono scattate le richieste di intervento. Arrivati sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitavecchia hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione, con gli abiti strappati e le mani sporche di sangue. Accanto a lui la giovane con il volto tumefatto e sfigurato.



Trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia, solo a distanza di ore, è riuscita a parlare e a raccontare ai militari l'accaduto: al termine di una serata trascorsa a cena in un locale, l'uomo, a cui era legata da una relazione sentimentale, senza motivo apparente, le si era scagliato improvvisamente contro con morsi agli arti, pugni e calci e con la stessa irruenza ed energia dei cani che alleva per lavoro.



Sul corpo della donna i sanitari hanno rilevato la frattura del naso, una serie di tumefazioni e morsi agli arti guaribili in non meno di 30 giorni. D.S.D., 40enne, è stato quindi arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate e violenza privata e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto fissata per questa mattina.

Lunedì 18 Giugno 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 13:38

