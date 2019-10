Pugni e calci alla moglie di fronte ai figli piccoli, arrestato 34enne a Roma

Donna picchiata con calci e pugni: una scena di violenza domestica cui erano costretti ad assistere anche i figli piccoli. Ieri mattina, i varabinieri della stazione Roma Bravetta hanno messo fine all'incubo vissuto da una 34enne romana, arrestando il compagno convivente, 34enne originario della provincia di Salerno e con precedenti, che da mesi ormai la maltrattava e picchiava anche in presenza dei loro figli piccoli. Intervenuti su richiesta al 112 NUE, i Carabinieri sono giunti nell'abitazione della coppia, in via Pietro Bembo, a Primavalle, dove hanno trovato la donna in stato di agitazione e con evidenti segni di percosse.



La vittima ha raccontato di essere stata aggredita, poco prima, dal compagno, davanti ai bambini; aggiungendo poi che tali episodi andavano avanti da alcuni mesi ma che non li aveva mai denunciati. I Carabinieri hanno ammanettato l'uomo, poi portato in carcere a «Regina Coeli», a disposizione dell'Autorità Giudiziaria con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale «Cristo Re» per le contusioni riportate.