Violenza sulle donne, il flop dei risarcimenti a vittime e orfani

Domenica 1 Luglio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 08:00

Donne uccise, ferite, distrutte nel corpo e nel cuore. Lo raccontano le cronache di questi mesi, ne danno conto i numeri. Il report dell'osservatorio regionale mostra un numero crescente di donne vittime dei propri cari: solo nel primo semestre del 2017 seicento persone si sono rivolte agli ospedali campani dopo aver subito maltrattamenti. L'analisi dei dati disponibili, però, indica anche le difficoltà delle vittime e dei loro figli a ottenere quello che le norme prevedono per soccorrerle. Sono, infatti, 2300 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza creati in Campania, eppure, per il momento, solo 5 hanno usufruito del fondo istituito dalla Regione nel 2016 per soccorrere le vittime della criminalità comune e quindi anche le donne ferite o ammazzate.