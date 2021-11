Una t-shirt in edizione limitata contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Locauto ha lanciato l’iniziativa “SoleMai”. Il progetto nasce dall’unione di due semplici parole: da questa semplice idea di Martina Lorusso, in arte Momusso, illustratrice pop, prende vita un’immagine semplice ed efficace, che Locauto ha voluto declinare non solo attraverso la campagna social che accompagna l’intero progetto, ma creando una speciale t-shirt in edizione limitata, realizzata in collaborazione con Twinset.

La t-shirt è disponibile sul sito twinset.com e il ricavato della vendita interamente destinato alla campagna Call4Margherita, per sostenere i progetti del programma di tutela dei diritti delle donne promossi da ActionAid Italia. Raffaella Tavazza, vicepresidente e ad di Locauto, sottolinea: «Sin dal primo momento ho creduto in questa operazione di advocacy per ActionAid Italia e, grazie al contributo e alla disponibilità dimostrata da Twinset, abbiamo potuto concretizzare il nostro impegno per l’eliminazione di un fenomeno che, purtroppo, non smette di essere un’emergenza».