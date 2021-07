Incubo per una 25enne: fora con l'auto e in due tentano di violentarla. Caccia agli assalitori

Incubo per una ragazza di 25 anni. Intorno all'una di questa notte la giovane stava percorrendo la strada interpoderale che collega Alezio a Gallipoli quando ha avuto avuto un problema con l'auto, forando una gomma, e si è dovuta fermare sul ciglio della strada. Non le restava che chiedere aiuto. Due ragazzi a bordo di un'auto bianca si sono fermati offrendosi di cambiare la gomma, avevano un marcato accento laziale. In pochi istanti quelle che sembravano due persone gentili si sono trasformate in orchi e hanno cercato di abusare di lei.

Il racconto da incubo

I due l'hanno trascinata alle spalle dell'auto saltandole addosso. La ragazza ha riferito che mentre uno la teneva ferma l'altro tentava di aprirle le gambe. E mentre lei tentava disperatamente di divincolarsi i due sono riusciti a strapparle gli indumenti di dosso, anche la biancheria. A salvarla dall'incubo è stata solo una fatalità: il passaggio di altre auto lungo la strada. I due, probabilmente spaventati dalla possibilità che qualcuno notasse la scena, alla fine hanno desistito e si sono allontanati in tutta fretta. La ragazza questa mattina ha presentato denuncia ai carabinieri: in ospedale le sono stati riscontrati graffi al collo e alle gambe. Sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere di sicurezza piazzate lungo l'intera strada, via Scalelle. E ora si cercherà di risalire all'identità degli assalitori.