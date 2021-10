Fanno bere un ragazzino, poi lo violentano: arrestati due pakistani. La vittima è un 13enne italiano

Prima lo hanno fatto bere, poi lo hanno violentato. Due uomini di origini pakistane sono stati arrestati dalla polizia di Aosta per violenza sessuale nei confronti di un ragazzino di 13 anni: i fatti sono avvenuti la sera di venerdì scorso nella zona della stazione di Aosta. In carcere sono finiti Alì Raza (classe '96), richiedente asilo, e Usama Mazhar (classe '98), titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

I due avrebbero trascorso il pomeriggio con un tredicenne aostano, bevendo alcolici. Poi la violenza nei giardinetti adiacenti. A notare il fatto è stata una donna che ha chiamato le forze dell'ordine. Il giovane, in stato confusionale, è stato condotto all'ospedale di Aosta e poi, nella mattinata di sabato, ha fatto ritorno a casa. Immediatamente sono iniziate le indagini della Questura che hanno portato all'individuazione dei due arrestati.