Cesano, sequestrata e violentata per due anni: 19enne riesce a fuggire e fa arrestare i 2 aguzzini

Costretta a vivere reclusa in un appartamento assieme al compagno e a un connazionale, e nel tempo a subire violenze e abusi sessuali. È quanto accaduto a una ragazza tedesca di 19 anni, arrivata in Italia due anni fa assieme al suo compagno, un cittadino pachistano di 29 anni. Dal 2019, però - anche complice le restrizioni del Covid e il lockdown - ha vissuto un incubo: la ragazza, infatti, è stata sequestrata in un appartamento, picchiata e violentata. Abusi sessuali che il suo compagno ha portato avanti per due anni con un suo amico. È una storia choc che arriva dalla periferia di Roma nord, a Cesano. La vittima, una ragazza tedesca di 19 anni, era arrivata nella Capitale per cambiare vita con il fidanzato, un pachistano 29enne. I due hanno preso un appartamento in affitto e con loro abitava un amico del compagno, un connazionale di 36 anni, con precedenti penali. Nel corso di questo periodo la ragazza è stata costretta a vivere reclusa assieme ai due uomini, costretta nel tempo a subire violenze e abusi sessuali.

Il 27 maggio scorso, finalmente approfittando di un momento di distrazione da parte dei suoi "aguzzini' è riuscita a scappare di casa e chiedere aiuto ad un passante. Da qui è scattato l'allarme con l'uomo che ha accompagnato la giovane donna presso il Comando Stazione Carabinieri Cesano di Roma. La situazione, apparsa evidente per la sua gravità, ha portato i militari così ad arrestare i due uomini, portati nel carcere di Rieti. Il Giudice delle Indagini Preliminari di Roma su richiesta della competente Procura ha convalidato l'arresto e ha emesso misura cautelare nei confronti dei due stranieri.