Entra in casa e la minaccia col coltello: «Ora ti violento». Ma la 23enne riesce a fuggire

E' entrato in casa e minacciandola col coltello, ha provato a violentarla. La donna è riuscita a scappare per le vie di Gagliano del Capo , nel Salento, dove è avvenuta l'aggressione. E per lui, un cittadino di nazionalità rumena, senza fissa dimora di 35 anni, sono scattate le manette: è stato individuato ed arrestato dai carabinieri del posto, dopo la dettagliata descrizione fatta dalla vittima.Il 35enne è riuscito a entrare nell'appartamento alla periferia del paese, dove abita la 23enne di nazionalità moldava e l'ha minacciata col coltello. Lei si è messa a urlare e, divincolandosi, è riuscita a mettersi in salvo. E a chiamare i carabinieri. Il 35enne dovrà rispondere di violenza privata, tentata violenza sessuale aggravata dall’uso di armi.