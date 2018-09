Sabato 22 Settembre 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 11:59

CONEGLIANO - La Corte d'Appello ha ridotto a sette anni e mezzo (erano nove in primo grado) la pena per l'uomo, oggi 36enne, che sei anni fa aveva stuprato la figlia, allora 14enne, della vicina di casa.La donna, dovendosi assentare la sera per motivi di lavoro e fidandosi di lui, era solita affidargli la custodia dei due figli, la 14enne e un ragazzino di 10 anni. E lui, messo a letto il piccolo, abusava della ragazza. Davanti al giudice si difese affermando di averlo «fatto con dolcezza». Le violenze furono scoperte dalla madre solo dopo mesi.