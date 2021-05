Manager arrestato a Milano, altre tre ragazze pronte a denunciarlo per violenza sessuale

Sono tre al momento le ragazze che si sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Antonio di Fazio, l’imprenditore del settore farmaceutico in cella da venerdì per aver violentato, nel suo appartamento a Milano, una studentessa di 21 anni, dopo averla stordita con una dose massiccia di tranquillanti, per poi fotografarla. Le giovani, da quanto si è saputo, sarebbero alcune di quelle di cui il manager conservava le immagini nel suo cellulare, ora sotto sequestro, e verranno sentite dai pm di Milano nelle prossime ore.

Ma chi è Antonio Di Fazio, 50 anni, ad della Global Farma? Fino a ieri nessuno sapeva niente, eppure sui social si scopre molto di lui. È lì che gli investigatori hanno iniziato a farsi un’idea della sua personalità. Un assaggio già lo avevano avuto dalle immagini trovate proprio sul suo telefonino, tra ragazze spogliate e foto con la mamma, senza contare gli inutili tentativi di crearsi alibi fasulli. Ma l’episodio chiave è stato quello riportato dal ragazzo della studentessa stuprata. Il giovane, sentito il racconto della fidanzata, in un primo momento ha ingenuamente chiamato per chiedere spiegazioni Di Fazio, che ha negato tutto. Poi l’imprenditore lo ha richiamato dal suo numero fingendo un accento calabrese e minacciandolo di morte se non si fosse disinteressato. Per fortuna i due ragazzi non hanno esitato a denunciare tutto e Di Fazio ora si trova in cella a San Vittore. Prima di finirci, come ultima sceneggiata, l’imprenditore ha tentato di far ricadere la colpa sulla vittima e sui suoi genitori accusandoli di aver tentato un’estorsione nei suoi confronti: «Mi ha chiesto 500mila euro per la sua famiglia in difficoltà. Voleva restare da me per il coprifuoco, ma l’ho riportata a casa».