Violenza sessuale su due bimbe, arrestate due mamme e il papà. «Giravano video pedoporno»

Abusi sessuali sulle figlie, entrambe minori di 10 anni, fin dalla più tenera età per produrre foto a carattere pedopornografico: per questa orribile accusa due donne, una residente a Reggio Emilia e l'altra a Terni, sono state arrestate insieme al papà di una delle bimbe, che sarebbe stato il destinatario del materiale foto e video via WhatsApp.L'arresto è stato eseguito dalla polizia postale della Toscana, in esecuzione di una misura di custoria cautelare emessa dal gip di Firenze. Le vitime hanno entrambe meno di 10 anni e avrebbero subito abusi fin dai primi anni di età.