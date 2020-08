Violenza sessuale su una bambina di 9 anni, la piccola racconta tutto alla mamma e fa arrestare il pedofilo

Il coraggio di una bambina di 9 anni, che ha raccontato alla mamma le violenze subìte, ha permesso l'arresto di un 48enne residente a Ladispoli. L'uomo, arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale della Repubblica di Civitavecchia, aveva avvicinato la bambina e con una scusa le aveva toccato la coscia destra, cercando di attirarla a sè. La piccola, che era scesa in strada per fare una commissione è fuggita immediatamente e una volta arrivata a casa ha raccontato l'accaduto alla mamma che ha poi sporto denuncia presso la stazione carabinieri di Santa Severa.

L'immediata attività investigativa svolta dai militari ha consentito di raccogliere gravi e inconfutabili indizi di colpevolezza in ordine alla violenza sessuale aggravata subita dalla minore a carico del molestatore, peraltro gravato da precedenti specifici. Infatti la precisa ricostruzione dell'evento, grazie all'audizione protetta della minore, le cui dichiarazioni sono state perfettamente sovrapponibili a quelle della madre, nonchè al riconoscimento fotografico e all'escussione di persona informata sui fatti ha permesso di giungere alla compiuta identificazione dell'individuo.

La richiesta del provvedimento restrittivo a carico del 48enne per il reato di violenza sessuale aggravata su minore, eseguito dai carabinieri della stazione di Santa Severa, è stata avanzata al Tribunale di Civitavecchia dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia che ha coordinato le indagini sulla base degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Civitavecchia.



