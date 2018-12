Dieci anni di violenze sessuali sulla figlia piccola e sevizie sulla moglie: l'uomo in carcere

Venerdì 21 Dicembre 2018, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 21-12-2018 09:51

Per dieci anni ha abusato della figlia piccola. Quando sono iniziate le violenze, la bimba aveva solo otto anni. Ieri per il padre orco, un 48enne residente a Scafa (Pescara), si sono aperte definitivamente le porte del carcere. Su ordine di carcerazione emesso dalla procura generale presso la corte d’appello dell’Aquila deve scontare otto anni di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Oltre che abusare della figlia, usava ogni tipo di violenze anche nei confronti della moglie. E’ stata proprio lei, dopo l’ennesimo episodio, a rivolgersi ai carabinieri raccontando tutto quello che era costretta a subire. E non sole lei, ma anche sua figlia piccola. Sevizie continue che, nei giorni seguenti, sono state confermate ai militari dalla stessa bambina.Sono state pertanto avviate indagini da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Popoli, che hanno permesso di ricostruire tutte le violenze e gli abusi commessi dall’uomo, nei cui confronti nel giugno 2015 è scattato l’arresto. In primo grado, è stato condannato a dieci anni di reclusione. Nei giorni scorsi, sulla vicenda, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che lo ha condannato a otto anni. A seguito della sentenza definitiva, l’altro ieri i carabinieri, coordinati dal capitano Giovanni Savini, lo hanno prelevato dalla sua abitazione nel centro di Scafa e condotto in carcere. Per madre e figlia, la fine di un lunghissimo incubo. Anni e anni di abusi, vessazioni e soprusi senza avere la possibilità, per vergogna e soprattutto per paura, di raccontare l’inferno che stavano vivendo dentro le mura domestiche.